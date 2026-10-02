¿Quién actúa este viernes en Macondo Park? Los artistas de La Sala de Shakira

Amaia llega a Macondo Park. La cantante de Pamplona es una de las artistas que actúan este fin de semana en La Sala, el escenario secundario del Festival cultural ES LATINA que Shakira ha montado en Madrid.

La intérprete de M.A.P.S. es uno de los nombres confirmaros para este viernes 2 de octubre junto a Aria Vega y Ortiga, entre otras.

El anuncio del cartel ha llegado casi in extremis ya que el fin de semana se presenta complicado para la celebración de los conciertos de Shakira. La previsión meteorológica da lluvia para viernes, sábado y domingo y, aunque el plan es celebrar los shows con normalidad, la organización avisa en sus redes sociales que pueden producirse cambios por el temporal.

👉 Recomendamos prestar atención a nuestros canales oficiales para cualquier aviso o modificación de la programación por el temporal. Por lo pronto, ¡nos vemos en la pista de baile!

De momento lo que se sabe son los nombres de los artistas que actúan en La Sala y ya están disponibles los horarios de sus conciertos. ¡Toma nota!

Los artistas que actúan este viernes en La Sala de Shakira

You Wanted a Hit! - 16.00 horas

Vei Habache - 16.30 horas

Aria Vega - 17.00 horas

Ortiga - 17.30 horas

Amaia - 18.10 horas

Amaia se suma con este show a otros artistas como Guitarricadelafuente, que estuvo en Macondo en el primer concierto de Shakira; Yerai Cortés, estrella del segundo fin de semana; o Ángeles Toledano, una de las voces del domingo 27 de septiembre.