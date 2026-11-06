¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 9 al 13 de noviembre

Escucha 'Cuerpos especiales' de lunes a viernes de 7:00 a 11:00, y los sábados y domingos de 8:00 a 10:00

¡Una semana más prometemos hacerte madrugar entre risas!

Eva Soriano, Nacho García y Lalachus ya tienen activados sus despertadores para despertarte una semana más con buen rollo y los mejores colaboradores.

Esta semana Cuerpos especiales recibe a grandes artistas de la talla de X y X y sigue repartiendo premios. En Pueblos especiales promete prestigio al ganador de la semana y un kit del programa para su ganador. Y en Pilla la cita y gana la guita el objetivo es llenar la hucha de los oyentes con 500 euros diarios. ¿Los vas a dejar escapar?

Descubre todo lo que se viene y disfruta de las risas desde primera hora.

Lunes, 9 de noviembre - Alcalá Norte

Arrancamos la semana con un disco de estreno. Alcalá Norte viene el lunes para hablar de Dejémoslo como estaba, su segundo álbum de estudio.

También estará, como cada lunes, nuestro experto musical Arturo Paniagua.

Martes, 10 de noviembre - Juanjo Bona

Juanjo Bona nos visita el martes con Pobre de mí, el primer adelanto de su próximo álbum.

También se pasa por el estudio Jorge Yorya, nuestro experto en redes que viene a contar lo que acaba de pasar en internet.

Miércoles, 11 de noviembre - por determinar

Los miércoles son los días de Carmen Romero, con su nueva sección para solucionar problemas mínimos.

Jueves, 12 de noviembre - Valeria Ros

Valeria Ros es la invitada del jueves, que coincidirá en el estudio con nuestro psicólogo de cabecera Santos Solano.

Viernes, 13 de noviembre - por determinar

El viernes cerramos la semana con nuestros habituales Bertus y Juan Sanguino, con risas en las reviews y cultura pop.