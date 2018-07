La música que está por llegar: lo que nos espera en 2017

Musicalmente hablando, 2016 ha sido un año potentísimo. Artistas de la talla de Beyoncé, Lady Gaga, Rihanna o Bruno Mars han mostrado sus nuevos trabajos al mundo, convirtiéndolos en los más esperados y vendidos durante las semanas posteriores a su publicación. Además, importantes giras mundiales han pasado por nuestro país en los últimos 365 días: desde Adele, pasando por Justin Bieber, Red Hot Chili Peppers, Rihanna o la mismísima Beyoncé. Por este motivo, y por que cada vez tenemos más cerca la llegada de 2017, hemos querido repasar lo que está por llegar en el mundo de la música.

Como yo comentamos hace algunas semanas en el blog, Taylor Swift es una de las grandes candidatas a empezar el nuevo año con un nuevo trabajo discográfico en el mercado. Es conocido por todos que la cantante se encuentra en el estudio de grabación desde hace ya algunas semanas ultimando los detalles del que será su quinto álbum de estudio, en el que está contando con la colaboración (y quizás algo más) del rapero Drake. Así pues, los swifties llevan dos años esperando su nuevo trabajo, después del gran éxito internacional de su predecesor 1989. Las recientes rupturas sentimentales con Calvin Harris y Tom Hiddleston alimentan aún más las ganas de escuchar su nuevo álbum, ya que la cantante suele enviar mensajes ocultos a sus relaciones pasadas en sus canciones.

Katy Perry también está lista para regresar a los escenarios. Y es que después de ‘asomar la patita’ con Rise poniendo banda sonora a los Juegos Olímpicos de Rio 2016, la cantante ya tiene nuevo material listo para ver la luz. Y de hecho lo iba a hacer hace algunas semanas, pero la victoria de Trump acabó retrasando el lanzamiento mundial de su nuevo álbum. Y es que la cantante, firme defensora de Hillary Clinton, ha decidido encerrarse de nuevo en el estudio para darle un nuevo aire a su álbum “para que refleje mejor los aires perturbadores que se acercan” tras la victoria del magnate. ¡El sucesor de Prism tendrá que esperar!

Otra de las cantantes que no podía faltar en esta lista es Ariana Grande. Y pensaréis “pero si Ariana publicó en mayo su último disco”. Pues sí, pero parece que la ex chica Disney no se anda con tonterías y ya tiene “casi listo” su nuevo álbum, tal y como ella mismo ha explicado en Instagram. Y es que resulta que los cambios que han tenido lugar en su vida durante los últimos meses han sido una gran fuente de inspiración: la ruptura con su ex Ricky Alvarez, el inicio de una relación con el rapero Mac Miller, los dos cambios radicales de look… ¡Vamos, que tenemos Ariana para rato!

Y de compositoras veloces va la cosa, y es que Beyoncé también tiene preparadito material recién sacado del horno y con un toque de morbo glaseado. Como ya anunciamos hace algunos meses, los crecientes rumores no hacen otra cosa que apuntar hacia una misma dirección: Queen B y su marido Jay Z están a puntito de lanzar un álbum conjunto. Así es, parece que la máquina de hacer dinero que ha sido Lemonade, nombrado disco del año 2016 por la revista Rolling Stones, no es suficiente por el matrimonio, que zanjaría la polémica de unos presuntos cuernos que el rapero le habría puesto a su mujer y que tanto beneficio les ha dado con Lemonade. Y sumando la expectación que hay ahora mismo sobre el tema con una más que probable gira mundial conjunta… ¡Tiembla Taylor Swift, que tu trono en el pódium de los mejores pagados está en peligro!

2017: un año lleno de conciertos

Pero no solamente de álbumes va la cosa, ya que 2017 será un gran año repleto de conciertos en nuestro país. A los ya confirmados de Ariana Grande y Bruno Mars, ambos con el cartel de ‘entradas agotadas’ colgado, habrá que sumar los más que probables conciertos de Katy Perry, Beyoncé y Jay Z o Taylor Swift (por primera vez), habrá que sumarle el posible concierto deLady Gaga. Y es que la cantante se encuentra concentrada en la promoción de su último álbum Joanne y preparando el show que realizará en el descanso de la SuperBowl, después del cual empezará una gira mundial que, seguramente, la acabe acercando a nuestro país como en anteriores ocasiones. ¡Ya te estamos esperando, Mother Monster!