Esta noche estrenamos 'Perfect Illusion', lo más nuevo de Lady Gaga

Lady Gaga tiene nuevo trabajo y Laura Trigo es la encargada de presentártelo esta noche. ¿Conseguirá superar Bad Romance ? ¿Será tan bueno como Born This Way ? ¿Tendrá tanto ritmo como Applause ? La respuesta, esta noche a las 21:00 horas.

Después de haber estrenado esta semana The Greatest de Sia, Let Me Love You de Justin Bieber o Kids de One Republic, llega el viernes a Euroclub y eso significa que también llega el estreno más importante de la semana. Y es que Laura Trigo no quiere esperar ni un minuto más para daros a conocer el último sencillo de Lady Gaga, Perfect Illusion. ¿Conseguirá conquistar el corazón de la presentadora?

Puedes escuchar Euroclub de lunes a viernes de 21:00h a 23:00h en las frecuencias de Europa FM, en europafm.com, a través de la app para smartphones o de la TDT.