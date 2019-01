Celebramos el cumpleaños de Hardwell con su nuevo tema ‘Being Alive’

Hardwell , sin duda uno de los mejores DJs del planeta, cumple 31 años en lo más alto . Tras retirarse de los escenarios para tener más tiempo para su vida personal, el productor no ha dejado de hacer nueva música. Una muestra de ello es 'Being Alive' , su nueva canción para comenzar el año.

Hardwell acaba de cumplir 31 años habiendo conseguido a su corta edad ser uno de los mejores DJs del mundo, un sueño que desean cumplir miles y miles de DJs y productores.

Pero estar en lo más alto también conlleva un gran desgaste, motivo por el cual anunció su retirada temporal de los escenarios el pasado mes de septiembre. En octubre se despedía oficialmente de los escenarios publicando íntegramente su concierto en el Ziggo Dome en Ámsterdam, donde estuvo acompañado de la prestigiosa Metropole Orkest.

Pero aunque durante un tiempo no podamos disfrutar de su directo, no significa que deje de producir nueva música. Hardwell acaba de lanzar 'Being Alive', un nuevo tema para dar la bienvenida a 2019 donde cuenta con la colaboración de JGUAR.

Además, Hardwell continúa acompañándonos cada sábado por la noche con su sesión Hardwell On Air en Europa Baila.