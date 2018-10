Revive el último concierto de Hardwell antes de su descanso de los escenarios, ¡y recuerda que cada sábado te espera en Europa Baila!

Hardwell es uno de los DJs más importantes del mundo. Siempre entre los mejores, el neerlandés tiene una agenda más que ajetreada.

Y como tanto estrés no es bueno para nadie, el DJ ha decidido alejarse de los escenarios durante un tiempo indefinido: "Ser Hardwell 24/7 deja muy poca energía, amor, creatividad y atención para mi vida como persona normal. Es por eso que he decidido vaciar mi agenda de forma indefinida para liberarme completamente de objetivos, entrevistas, fechas límite, lanzamiento, etc.", ha explicado en un comunicado.

Afortunadamente esto no afecta a Hardwell On Air, su sesión semanal que cada sábado podemos escuchar en Europa Baila; aunque sí que tardaremos un tiempo para volver a verlo en directo.

Por ese motivo su último concierto ha sido tan importante y se ha grabado al completo para que puedas disfrutarlo tantas veces como quieras. La cita tuvo lugar en el estadio Ziggo Dome de Ámsterdam, donde Hardwell estuvo acompañado por la prestigiosa Metropole Orkest, la mayor orquesta de jazz y pop con la que ha hecho un directo inolvidable.

Con el estadio a rebosar, Hardwell tuvo unas emotivas palabras para su público, asegurando que "volverá", y que no se trata de una retirada, sino de un descanso.

A continuación puedes disfrutar de dos horas de su increíble espectáculo: