Alonso Caparrós a Javier Cárdenas: "Quizá mi vida hubiese sido distinta si no hubiese dejado que personas como tú se alejaran"

Hoy hemos tenido en Levántate y Cárdenas a Alonso Caparrós, que nos presenta su libro Un trozo de cielo azul, la verdad sobre cómo lo pedí todo salvo al esperanza. Gracias al libro conoceremos todos los secretos de su vida: sus procesos interiores, las voces de perdición que habitan en su cabeza y las heridas que aún quedan por sanar en su vida.

Alonso Caparrós nos muestra su lado más humano, narrando con todo lujo de detalles los peores momentos de su vida. Una vida marcada por la adicción, por el dolor propio y el de quienes le rodean, y por el distanciamiento familiar.

La importancia de la amistad

Alonso y Javier han empezado la entrevista explicando la gran amistad que les une desde hace más de 25 años, cuando empezaron a trabajar juntos en Vídeos de primera. Tras explicar varias anécdotas de lo más divertidas, Alonso le ha dado las gracias: "Quizá mi historia hubiese sido diferente si no hubiese dejado que muchos amigos como tú no se alejaran. Esto lo explico en el libro porque es importante. Al final se aleja la gente que nos quiere y es a quién más necesitamos".

Ha retomado el contacto con su familia

El libro también habla de la ausencia de Alonso cómo padre, viendo crecer a sus hijos alejados de él con sus respectivas madres, y la ausencia del Alonso hijo, al que la adicción había distanciado también de sus propios padres.

Este libro plasma a la perfección cómo esas voces interiores le empujaron, una y otra vez, a la autodestrucción y cómo le alejaron de su familia.

Afortunadamente, Alonso explica que esta situación ya no es así: "Todos los vínculos que perdí con las personas más cercanas y con mi familia, no solo están recuperados sino que ahora mismo son maravillosos".

Un mensaje para la gente joven

Alonso ha querido aprovechar la entrevista para lanzar un mensaje a los más jóvenes: "No es todo salir de algo como una adicción. El mensaje del libro es que todos tenemos una fortaleza, que todos tenemos dentro una serie de cosas que recurriendo a ellas, y me refiero a la parte espiritual, al perdón, a la amistad, al cariño... somos muy fuertes y podemos salir de todo y son batallas que podemos ganar".

"No lo tenía todo, tenía muy pocas cosas"

En otro punto de la entrevista, Javier recuerda que cuando Alonso Caparrós estaba al frente de Furor, se convirtió en uno de los presentadores estrella de la televisión y que pasó de estar en lo más alto, a no tener nada.

"Cuando la gente se pregunta que cómo pudo pasar todo esto, la respuesta es que realmente no lo tenía todo. Realmente tenía muy pocas cosas. Porque todo esto de lo que estamos hablando: el éxito, la popularidad, la fama... está fenomenal, pero no es lo más importante. Y eso lo he aprendido con las experiencias de mi vida".