El Dr. Gonçal Lloveras nos explica por qué Erykah Badu ha dado positivo en un orificio nasal y negativo en el otro

Erykah Badu, una de las máximas representantes de la música soul en la actualidad, ha compartido a través de redes sociales el curioso resultado de su prueba PCR.

La cantante ha dado positivo en coronavirus en la muestra extraída de un orificio nasal, mientras que en la muestra extraída del otro orificio ha dado negativo. Badu especifica que entre una prueba y otra pasaron tan sólo 24 horas.

Para saber por qué una prueba PCR puede dar dos resultados distintos según el orificio de donde se extraiga la muestra, llamamos al Dr. Gonçal Lloveras para que nos saque de dudas:

"Los dos orificios van a parar a la misma faringe. Que de uno positivo y otro negativo solo hay una explicación, si te la hacen en el mismo momento", explica. "Puede que realmente hubiese una cantidad muy pequeña de virus, que en realidad no fuese ni virus, fuesen residuos que se hubiesen acumulado en una zona, pero esto es prácticamente imposible".

"Lo más probable es que la técnica cuando te lo hacen en un lado y en otro es que, como ya estás molesto por la primera prueba, en el otro lado lo meten mucho menos y no se ha llegado y no se ha cogido una muestra de la faringe si no de orificio nasal", explica.

Más allá de que esto pueda ocurrir, el Dr. Lloveras asegura que la prueba PCR es muy válida pero la parte negativa es que no puede decir si el RNA que detecta en caso de ser positivo puede infectar o no: "Solo te dice que has encontrado una cantidad que te dice que hay material genético con Sars-Cov-2, que es propio de la Covid, y a partir de ahí te dicen que has dado positivo pero eso no quiere decir que puedas infectar ni que a ti te puede dañar. Por eso ahora se está dando más validez al test de antígenos. Porque si el test de antígenos lo detecta es que hay un virus que puede infectar y que tienes un virus que te puede afectar".

Sobre por qué se hacen más test de PCR que de antígenos, Lloveras nos explica que hasta ahora solo habían test PCR. Pero que ahora que se están mejorando los test de antígenos rápidos se empezarán a realizar más que las PCR.