Joan Casademunt: "Mi hermano Álex ha vivido 39 años pero es como si hubiese vivido 400"

En Levántate y Cárdenas tenemos una entrevista muy especial con Joan Casademunt, hermano de Álex Casademunt, fallecido el pasado dos de marzo. Hace unos días salió a la luz Otra Oportunidad, la canción póstuma del artista en la que colabora su hermano.

Tras darle la bienvenida, lo primero que ha querido saber Javier Cárdenas es como está la familia de Álex tras la trágica pérdida. "La familia estamos buscando la aceptación, que queda mucho recorrido todavía, es un tema muy duro y nos cuesta vivir finales", ha confesado Joan.

Otra oportunidad, la canción de los hermanos Casademunt

Respecto a Otra Oportunidad, la canción en la que cantan ambos hermanos, Joan ha explicado que la hicieron hace "cuatro o cinco años". "Hicimos esta y unos ocho o nueve temas más a dúo. Él tenía la intención de volver a su carrera en solitario otra vez y ya tenía un tema a punto de salir a la luz. Lo que pasa que, por circunstancias, la parte de su voz no estaba grabada, entonces lo que teníamos era esto. Y es lo que hemos decidido sacar. Era la canción más bonita era esta", ha explicado hablando de los proyectos profesionales de su hermano que han quedado sin terminar.

Una canción, que tal como ha indicado Javier, se ha convertido en un homenaje hacia la figura de Álex, algo con lo que su hermano está de acuerdo: "Es lo que hubiese querido. Él era un genio, era un tío especial. Era una luz diferente. Era una de estas personas que pasan por tu lado y pocas personas tienen esa energía y esa luz como tenía Álex. Y quería que eso se notara en esta canción".

Una abrumadora despedida

En cuanto se supo que Álex Casademunt había fallecido en un accidente de tráfico, tanto los seguidores del artista como sus amigos se volcaron con la familia presentándose en el tanatorio de Mataró (Barcelona) para darle el último adiós al artista.

Uri Sabat ha querido saber cómo ha vivido la familia todo ese gran apoyo. "Lo hemos vivido con gratitud. Ha sido un apoyo porque realmente la gente se ha volcado. Te gusta que la gente te apoye, pero al final te paras a pensar y él no está. Es muy raro todo esto, porque de un día para otro dejas de ver a tu hermano", ha confesado Joan.

Álex Casademunt, una persona llena de energía

Javier Cárdenas ha querido recordar con humor la gran energía que desprendía el artista: "Tenía un energía que nos agotaba a todos. Parecía que se había tomado 16 cafés".

"Cuando llegaba al a tele, se notaba que estaba allí", ha añadido Alejandra Castelló, recordando cuando trabajaron juntos en el programa Hora Punta.

Fuera de bromas, Javier le ha preguntado a Joan si, como le ocurría a él, en más de una ocasión tuvo que decirle a Álex que no viviese todo con tanta intensidad: "Yo le decía Álex, frena un poco porque te estás haciendo daño a ti mismo"

"Mi hermano ha vivido 39 años pero es como si hubiese vivido 400. Él ha vivido una vida muy intensa y todo lo que hacía, lo hacía con intensidad; quería con intensidad, reía con intensidad... Personas tan honestas, no hay", ha asegurado Joan.

El talento de Álex Casademunt

Por otro lado, Javier ha querido recalcar que no se ha reconocido el gran talento que tenía Álex no solo para cantar, si no en muchas otras facetas.

"Él no ha parado de trabajar nunca. Yo lo que quería es que la gente escuchara sus canciones por lo buen compositor que era. Tocaba la guitarra, el piano, la batería... Y era autodidacta, todo lo tocaba de oído. Y a parte de eso, era capaz de aprenderse un guion de teatro en cinco minutos. Era talento puro, no porque fuera mi hermano", ha confesado su Joan.

Su paso por OT, una prueba de madurez

Álex Casademunt se dio a conocer en la primera edición de Operación Triunfo, que se convirtió en todo un fenómeno en su momento. "Cuando empezó los primeros casting ya le decía a todo el mundo que iba a entrar en un programa de televisión en septiembre", ha recordado divertido Joan.

"Salió mucho más maduro. Durante unos años él pasó a ser el hermano mayor. Álex era una esponja, absorbía mucho. Intentaba coger siempre lo mejor de las personas que admiraba", ha explicado asegurando que admiraba mucho a Javier Cárdenas, y de él aprendió su soltura para la televisión.