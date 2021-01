Kiko Rivera vs Isa Pantoja: de los insultos xenófobos a las lágrimas por el "tono de burla" del hijo de Isabel Pantoja

El hijo de Isabel Pantoja, Kiko Rivera, aseguraba en un programa de televisión que su hermana Isa Pantoja había sufrido insultos de carácter xenófobos y discriminación en Cantora: "Ha habido momentos en los que se ha tratado a mi hermana como una 'hija de segunda'", afirmaba.

Por su parte, Isa también ha querido dar su versión de la historia, y asegura que "nunca" se ha "sentido inferior" y que "todo lo que tengo es gracias a mi madre". Sin embargo, admite que la relación entre ellas es distante: "Cuando tenemos un conflicto, al mes llamo a mi madre y no hablamos del tema porque no tiene solución. Pero la llamo solo para decir qué tal, ir a Cantora, estar un día allí y llevar al niño. Ella es feliz con eso pero yo también lo soy. Egoístamente nos engañamos así, pero yo vivo mucho más feliz y más tranquila". Nos lo cuenta Alejandra Castelló en Levántate y Cárdenas.

LA VERSIÓN DE KIKO RIVERA VS LA DE ISA PANTOJA

Por primera, Kiko habló públicamente de los presuntos insultos xenófobos a Chabelita por parte de personas de su entorno más cercano, entre los que se encontrarían su propia madre, Isabel Pantoja.

"Mi hermana ha sufrido mucho en Cantora, ahora la entiendo. Mi madre debería haber sacado la cara por ella y no solo eso, sino que ha ido hablando mal de ella con compañeros", comentaba Kiko, que aseguraba que su madre le había pedido que hablase mal de Isa en televisión: "Mi madre me ha utilizado para cosas feas. Mi madre me ha llegado a decir 'vete a hablar mal de tu hermana'. Me suena el teléfono un día a las dos o tres de la mañana y mi madre en cólera diciéndome que se va a quitar la vida, no sé qué... Cojo el coche, me voy a Cantora y estaba empeñada que me buscara un abogado para quitarle los apellidos a la niña", comentaba.

"La mayor humillación que se le puede hacer a un hijo es que alguien de tu familia hable muy mal e incluso que quiera demandar a tu hijo y que tú no eches el freno, para mí esa es la peor humillación que existe", añadía Kiko Rivera haciendo referencia a que su tío Agustín amenazó con demandar a su hermana.

Lo más grave para Kiko, sin embargo, fue cuando Isabel Pantoja habló mal de su hermana delante de él: "Ha habido momentos en los que se ha tratado a mi hermana como una 'hija de segunda'. Comportamientos, miradas, gestos... yo creo que todos los sabemos por parte de quién. He escuchado comentarios despectivos hacia ella, de corte xenófobo, por parte de mi madre y de mi tío. Algo muy despectivo, mi madre también los ha hecho", aseguraba.

"Todo lo que tengo es gracias a mi madre"

Este lunes, la hermana de Kiko hablaba también en televisión sobre estas declaraciones, afirmando que al verlas, lo había "pasado mal, solo vi hasta mi parte y lo quité. Ha sido super duro por el tono de burla, no solo por lo que cuenta".

"Hay cosas que son verdad y hay otras que no sé '¿de dónde viene esto?' No es normal todo lo que dice, ¿ahora se da cuenta mi hermano de todas las cosas que ha pasado por alto?", se preguntó con cierta decepción. "Ayer vi a mi hermano con mucha fuerza y con un tono de burla que no me gustó", aseguraba, visiblemente molesta.

"Nunca me he sentido inferior, porque cuando eres madre y te quedas embarazada de una noche y no lo buscas, parir es algo voluntario, pero adoptar a alguien es un acto de amor increíble, es un hijo deseado. Siempre me he sentido igual", aseguraba Isa Pantoja.

Además, ella no reniega de todo lo que le ha dado su madre: "Todo lo que tengo es gracias a mi madre y no le voy a pedir explicaciones".

¿Cómo reaccionó Isa Pantoja a la denuncia de los supuestos insultos?

En cuanto al tema delicado de los supuestos insultos por parte de su madre Isabel Pantoja, Isa comenta: "Llego a casa y no quiero tocar el tema, ni lo voy a hablar con mi madre. No la veo capaz y no la voy a cuestionar, sería incapaz de que le pasara algo por mi culpa".

"Cuando tenemos un conflicto, al mes llamo a mi madre y no hablamos del tema porque no tiene solución. Pero la llamo solo para decir qué tal, ir a Cantora, estar un día allí y llevar al niño. Ella es feliz con eso pero yo también lo soy. Egoístamente nos engañamos así, pero yo vivo mucho más feliz y más tranquila", añade, definiendo un poco más cómo es la relación que mantiene con su madre, y los esfuerzos de ambas por mantener la cordialidad.

Además, también dedicó unas palabras al 'caso Cantora', herencia de Paquirri: "Es la única casa del legado de Paco y la única que lo ha mantenido es mi madre. Si Paco levantara la cabeza no tenían campo para correr, nadie. Nadie lo ha hecho bien", aseguraba.

