"Te doy 24 horas": Kiko Rivera lanza un ultimátum a su madre Isabel Pantoja o 'tomará medidas'

Kiko Rivera le ha dado un ultimátum a su madre, Isabel Pantoja , para que se ponga en contacto con él y le de una explicación de por qué está actuando así. El DJ aseguró en una reciente entrevista que su madre le debía 3 millones de euros , pero que "no quería verla en la cárcel" , pero ahora se está replanteando "tomar medidas".

El drama entre Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja, continúa llegando a niveles que pueden perjudicar seriamente a la tonadillera si no se pone en contacto con su hijo.

El DJ ha vuelto a acudir a Sálvame Deluxe 100 días del día que acudió para hablar de sus supuestas deslealtades a su pareja, Irene Rosales. En ese programa llamó Isabel Pantoja de forma espontánea para decirle a su hijo "que no hablase de esas cosas" y que iría a verlo muy pronto.

"No entendía esa llamada. Me sentó como una patada en el culo", asegura a Jorge Javier Vázquez en esta última intervención. "Hizo promesas que nunca cumplió", asegura.

Más de tres meses después y viendo la actitud de su madre, que hasta le pidió un coche que tenía en su posesión: "que por cierto, el coche ya lo tiene ella"; Kiko confiesa que ya no quiere arreglar las cosas: "No quiero que se solucione, quiero que me explique y luego ya veremos".

Una actitud más calmada pero menos emocional que la que mostraba en su última entrevista con Mila Ximénez, en la que aseguraba que su madre le debía 3 millones de euros, pero que no iba a tomar acciones legales "porque no quería meterla en la cárcel".

Algo que se ha replanteado, ya que tal como ha explicado en el plató, el pasado miércoles fue a firmar para revocar los poderes que le dio a su madre y a su tío, Agustín Pantoja: "Cuando lo leí, casi me dio un patatús, porque podían hacer casi todo lo que les diera la gana".

De esta manera, Rivera le daba un ultimátum a su madre para que se ponga en contacto con él: "Tienes veinticuatro horas, mamá. Como hijo, te voy a dar la oportunidad de que te pongas en contacto conmigo".

Unas duras declaraciones que si bien muestra a un Kiko desengañado, no por ello deja de estar inmensamente dolido con la actitud de su madre: "No sé que tiene dentro, que a veces trata mal a la gente, mira como por encima del hombro", aseguraba afirmando que esa actitud también la tiene, aunque en menor medida, su primera Anabel Pantoja.

"Yo no conozco a mi madre. Estás toda tu vida pensando que tu madre es lo mejorcito y, de repente, te chocas con un muro, aun viendo yo muchos detalles", añadía asegurando que este amor por su madre le había cegado y le había llevado a hacer cosas que le perjudicaban a él y a su entorno, como criticar a su hermana Isa P, a quién ya le ha pedido disculpas.