Shawn Mendes se une a Taylor Swift para el remix de 'Lover'

Taylor Swift ha transformado la serpiente de 'Reputation' en una mariposa para 'Lover'. Después de cobrarse la venganza con Kanye West en su anterior álbum, Taylor ha recuperado esa lírica sentimental que tantos éxitos le ha dado. Además, la reconciliación con Katy Perry y su alegato a favor del colectivo LGTBI en 'You Need To Calm Down' le han valido para reafirmarse como artista y avanzar quitándose obstáculos y críticas del camino.

Así, Taylor Swift se une a Shawn Mendes para el remix de 'Lover', tema que da nombre a su último disco. En el vídeo de la canción original veíamos a la cantante vivir en pareja diferentes situaciones de lo más cotidianas: pelis en el sofá, discusiones nocturnas... Ahora con la voz de Shawn Mendes el tema cobra una nueva dimensión.

En tan solo 24 horas tras su lanzamiento, 'Lover' se convertía en el álbum de mayor venta en USA y en su primera semana superaba el récord fijado por ella misma con su anterior álbum 'Reputation' en 2017.

La cantante presentará el disco en nuestro país en el Mad Cool en julio de 2020, festival donde ha sido confirmada como cabeza de cartel junto a Billie Eilish.