"Fue todo muy rápido, la gente se pensaba que era parte del show", comenta Luna Serrat, que añade que "Afortunadamente ha sido solo el hombro". La caída se produjo desde el escenario al foso, "debió acercarse demasiado al final del escenario" y, "deslumbrado probablemente por un foco no vio que era el final y se cayó", dándose un tremendo golpe en el hombro, que obligó a suspender el concierto.

Pero antes, Sabina volvió al escenario en una silla de ruedas, empujada por Serrat, "quería salir a despedirse y lo hizo", comenta Luna. Entonces, y visiblemente emocionado, el cantautor anunciaba que se veía obligado a suspender el concierto para ir al hospital: "Me he dado un golpe muy fuerte en el hombro, me duele mucho", comentaba Sabina, "esto hace que tengamos que suspender. Estoy muy muy dolorido".

Y continuaba: "No se imaginan cuánto lo siento", y con la emoción contenida, anunciaba "volveremos en mayo a hacer este concierto, muchas gracias". En ese momento, el público estalló en una ovación, y pudo escucharse de nuevo en el Wizink Center el cumpleaños feliz, para desearle una pronta recuperación a este gigante de 71 años. "Tenía una fiesta (de cumpleaños) montada", concluye Luna Serrat, que tendrá que esperar hasta que el cantante esté recuperado.

EL CONCIERTO SE REPETIRÁ EL 22 DE MAYO

En un comunicado remitido a los medios apenas dos horas después del suceso, se informaba de que Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat retomarán el 22 de mayo este concierto de la gira 'No hay dos sin tres', y que las mismas entradas serán válidas para la nueva fecha. Para todos aquellos que no puedan asistir, se abrirá un plazo de devolución el próximo martes 18 de febrero.

"ESTAS COSAS SOLO ME PASAN EN MADRID"

No es la primera vez que el intérprete y compositor sufre un percance en el Wizink Center. En 2014, a punto de terminar un concierto, tuvo que cancelar a causa de problemas de estómago, aunque en un primer momento afirmó que había sufrido una crisis de pánico escénico.

De nuevo en 2018, dentro de la gira de 'Lo niego todo', tuvo que suspender el concierto tras hora y media de actuación, por "una disfonía aguda consecuencia de un proceso vírico" que lo dejó "mudo" y obligó a cancelar los cuatro conciertos restantes de la gira.

La endeble salud de hierro de Sabina ha sido noticia en muchas más ocasiones, especialmente cuando fue víctima de un derrame cerebral en 2001 del que se recuperó.