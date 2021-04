Miguel Bosé, sobre la vacuna contra el sida: "Las vacunas no son la solución"

No solo se ha convertido en la cabeza visible del negacionismo de la pandemia del COVID en España, sino que ahora también se retracta de algunas de sus opiniones del pasado sobre la importancia de las vacunas.

Miguel Bosé ha sorprendido en su intervención de Lo de Évole con una polémica declaración en la que afirma: "Las vacunas no son la solución. Quiero venganza, pero no creo en la vacuna. Yo quiero una cura para el sida porque tengo decenas de amigos que han muerto y no solo eso, he visto la demonización de la sociedad".

En el pasado, Miguel Bosé fue uno de los férreros defenseores de la investigación para hallar una vacuna que acabara con el SIDA, pero ahora se retracta de aquellas opiniones públicas y dice que "teniendo la información" que tiene ahora, no haría esa defensa de esta inoculación.

"Lo peor que le ha pasado a la medicina es su politización", ha explicado a Jordi Évole que observaba perplejo como su interlocutor divagaba sobre las teorías de la conspiración.

Se anunció su muerte por sida

El virus del sida ha acompañado a Miguel Bosé desde los inicios de su carrera profesional. En España en 1992 llegó incluso a confirmarse su muerte por esta enfermedad y tuvo que aparecer en televisión en el programa de Mercedes Milá en Antena 3 para negar las informaciones. "Querían señalarme por drogadicto y maricón", dijo entonces antes de pedir que todos se pudieran amar de la forma que quisieran.

Por ello, resulta casi incomprensible que ahora el cantante, que llegó a donar dinero para la investigación por una vacuna contra el sida, niegue la eficacia de estos fármacos de una forma tan contundente.