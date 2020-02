Polémica detención de una niña de seis años por una rabieta en el colegio

El incidente tuvo lugar en septiembre, pero la familia de la pequeña ha querido difundir ahora las imágenes, captadas por la cámara de seguridad del propio agente. Kaia Rolle, de seis años, tuvo una rabieta en el colegio, en la que golpeó con patadas y puñetazos a varios profesores, que avisaron a la policía. Lo comentamos en Levántate Y Cárdenas.

Al llegar los agentes, uno de ellos se acercó a la menor, que estaba junto a su profesora, y le enseñó las bridas de plástico que utilizan para detenciones, y le dijo que eran para ella. En ese momento, la pequeña se puso a llorar desconsoladamente, pidiendo que por favor no la detuvieran. "Ayúdame, por favor, ayúdame", suplicaba Kaia al otro agente, también presente.

Sin embargo, el policía le pone las esposas de plástico, mientras Kaia no deja de llorar, y se la lleva fuera del centro educativo Lucious and Emma Nixon Academy, en Orlando (Florida), para meterla dentro del vehículo policial: "No quiero entrar en el coche", dice mientras solloza y pide una “segunda oportunidad”.

Esta actuación policial ha sido tachada de cruel y desproporcionada en redes sociales, hasta el punto que el agente ya ha sido despedido. En Orlando, aunque no hay edad mínima establecida para proceder a una detención, es obligatorio que un padre o tutor esté presente en cualquier actuación policial que implique a menores de doce años. Sin embargo, el agente no avisó a la familia de Kaia antes de proceder a detenerla.

La pequeña ya ha sido trasladada a otro colegio.