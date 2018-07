La mejor música está en el disco de Levántate y Cárdenas

¿Te gustan las canciones que suenan cada mañana durante Levántate y Cárdenas? ¡Pues tenemos una sorpresa para ti! Javier Cárdenas y su equipo han escogido las 33 canciones que más les han gustado de este 2016 para traértelas en un doble CD.

El el disco de Levántate y Cárdenas Vol. 6 encontrarás canciones para todos los gustos para que puedas escucharlo tú solo, en familia, con amigos o en una cita romántica.

Podrás relajarte conduciendo con temazos como Hero de Family Of The Year, Cuando no me ves de Love Of Lesbian o Up&Up de Coldplay. O animar tus fiestas con How deep is your love de Calvin Harris, Kiss the sky de Jason Derulo o Raging de Kygo feat. Kodaline.

¡Y si lo que prefieres es cantar a pleno pulmón en la ducha Cheap Thrills de Sia, Lush Life de Zara Larsson o Sofia de Alvaro Soler también te lo ponemos fácil con este recopilatorio!

En definitiva, no solo estar contigo por la mañana durante el morning sino acompañarte con la mejor música durante todo el día.

¡Ya a la venta! 👉 ¡Hazte con el tuyo aquí!

TRACKLIST LEVÁNTATE Y CÁRDENAS VOL. 6

CD 1

1. DJ Snake ft Justin Bieber – Let me love you

2. Lady Gaga - Perfect illusion

3. Álvaro Soler – Sofía

4. Calvin Harris - How deep is your love

5. Major Lazer ft. Justin Bieber & MO - Cold water

6. Meghan Trainor - Me too

7. Jason Derulo - Kiss the sky

8. OneRepublic – Kids

9. Shawn Mendes - Treat your better

10. Love of Lesbian – Cuando no me ves

11. Felix Jaehn ft ALMA – Bonfire

12. Imany - Don't be so shy

13. Fifth Harmony ft. Ty Dolla $ign - Work from home

14. ZAYN - Pillow talk

15. Lukas Graham - 7 years

16. Kygo ft. Kodaline – Raging

17. LP – Lost on you

CD 2

1. Sia - Cheap thrills

2. Dj Snake ft. Bipolar Sunshine – Middle

3. Morat - Cómo te atreves

4. Zara Larsson - Lush Life

5. Coldplay - Up & up

6. Jain – Come

7. David Otero - Una vez más

8. Jonas Blue ft. JP Cooper - Perfect Strangers

9. Kungs vs. Cookin’ On 3 Burners - This girl

10. Charly Black - Gyal you a party animal

11. Tove Lo – Cool girl

12. Years & Years – Shine

13. Duke Dumont - Ocean drive

14. Shake Shake Go - England skies

15. Family of the year – Hero

16. ItaloBrothers – Kings & Queens