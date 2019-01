Alejandro Sanz, Antonio Orozco, Barei y muchos más muestran su apoyo a la familia de Julen

El cuerpo de Julen Roselló, el niño de dos años que cayó a un pozo profundo y estrecho el pasado 13 de enero en Totalán (Málaga), ha sido localizado sin vida a la 01.25 horas de esta madrugada por los equipos de rescate, según han informado fuentes del operativo.

El cadáver de Julen estaba atrapado en un túnel de 25 centímetros de diámetro y 107 metros de profundidad que había sido perforado para realizar sondeos de agua.

Minutos antes de hacerse pública oficialmente la noticia, en la vivienda donde estaban acogidos desde hace varios días los padres del niño se han vivido momentos de tensión y se han escuchado gritos de "¡otra vez no!, ¡otra vez no!", posiblemente en referencia al otro hijo, de 3 años, hermano mayor de Julen, que la pareja perdió hace pocos años.

Tras la localización del cuerpo, se ha activado la comisión judicial para investigar lo sucedido. Y, a lo largo del día, se conocerán los primeros datos de la autopsia.

Julen pasó más de 12 días en un frío agujero de 25 centímetros en medio del campo, a más de 70 metros de profundidad, mientras más de 300 personas se afanaban afuera en horadar la roca y la tierra que lo mantenían atrapado. En algunos tramos la roca es cuarcita, una de las más duras, con una resistencia de 7, en una escala de 10.

La operación para rescatarle se consideraba la más compleja que se ha acometido en España, ya que decenas de máquinas, perforadoras y excavadoras han removido cerca de 83.000 metros cúbicos de tierra para excavar un pozo paralelo que llegase hasta el pequeño.

En el operativo figuraban ocho miembros de las Brigadas de Salvamento Minero de Hunosa que han horadado durante casi 32 horas los 3,8 metros de túnel de tierra y roca.

"Un minero nunca se queda en la mina y para ellos, Julen es un minero", había dicho con emotividad, al respecto, el delegado del Colegio de Ingenieros de Minas de Málaga, Juan López Escobar.

La dureza de las rocas ha obligado hasta en cuatro ocasiones a agentes de la Guardia Civil especialistas en espeleología y 'microvoladuras', a introducir cargas explosivas en los orificios de la roca para hacer pequeñas detonaciones y abrir camino a los mineros.

Fuera del área de trabajo, en Totalán, los padres, familiares y centenares de vecinos han aguardado con tensa expectación durante todo ese tiempo las noticias sobre el rescate, del que todo el país estaba pendiente por los medios de comunicación.

Tras el fatal hallazgo del pequeño han comenzado a conocerse las primeras reacciones, entre ellas la de la Casa Real, que ha expresado su "dolor más profundo" y su "pésame más sentido" a toda la familia de Julen.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha anunciado que el Ayuntamiento de la localidad va a declarar luto oficial por la muerte de Julen.

Muchas caras conocidas, como Alejandro Sanz, Marc Márquez, Barei o Antonio Orozco, también han lamentado el triste desenlace de Julen.

