Una bebé nace “embarazada” de su hermano gemelo

Una bebé ha tenido que ser sometida a una cesárea tan sólo 24 horas después de nacer para extirparle otro feto, el de su hermano gemelo, del interior de su vientre. Este tipo de casos, muy poco frecuente, es conocido como 'fetus in fetus' o 'gemelo parásito' y se produce cuando las células que van a conformar los hermanos gemelos no se dividen en el momento adecuado.

'FETUS IN FETUS'

Mónica Vega, una mujer de Barranquilla (Colombia), tuvo que someterse a una cesárea de urgencia tras detectar en el séptimo mes de embarazo que su hija albergaba otro feto en su vientre, el de su hermano gemelo.

A pesar de que en los 6 primeros meses no detectaron ninguna anomalía, después vieron que el feto tenía dos cordones umbilicales, el suyo y el de otro bebé que tenía en su interior, rodeado de líquido amniótico.

Por este motivo, tan sólo 24 horas después de nacer, a la pequeña Itzamara también se le realizó una cesárea para extirparle el feto que tenía en el interior. Este segundo feto no se llegó a formar y no tenía cerebro ni corazón, por lo que no había probabilidades de que sobreviviese y suponía un gran peligro para la pequeña.

Este caso es muy poco común y se conoce como 'fetus in fetus' o 'gemelo parásito', y sucede cuando las células que van a formar los dos hermanos gemelos no se dividen en el momento adecuado, quedando uno en el interior del otro.