Una empresa obliga a sus empleadas a abofetearse durante una fiesta

Aunque parece una situación surrealista, es totalmente real. Ha ocurrido en China, donde la empresa de cosméticos Nanchang ha obligado a sus empleadas a abofetearse entre ellas durante la fiesta de aniversario, con toda la dureza que fueran capaces y sin ningún motivo.

El vídeo de esta bochornosa situación ha salido a la luz y las críticas no se han hecho esperar. Por su parte, la empresa ha declarado que este "método de motivación" lo emplean muchas empresas y que sirve para "desarrollar el espíritu de equipo".

Lo más curioso de este caso es que los únicos trabajadores de la empresa que están obligados a abofetearse entre sí son las mujeres. En definitiva, no es de extrañar que esta terrible y machista medida "de motivación" haya indignado a las redes sociales, sobre todo después de ver las imágenes. No obstante, no es la primera vez que vemos un caso similar, una empresa en Polonia ofreció un plus a una empleada por pasearse completamente desnuda "para levantar la moral de los compañeros".