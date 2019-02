Los ertzaintzas no caben en los coches patrulla y el Gobierno les dice que estiren antes de entrar

Los ertzaintzas no caben en los nuevos vehículos policiales. Aunque los sindicatos han pedido la retirada inmediata de los vehículos, desde el Gobierno vasco recomiendan a los agentes que calienten antes de entrar para evitar lesiones.

"No entro, mi cabeza no entra", cuenta un agente de la ertzaintza preguntado por laSexta. Los agentes tienen dificultades para entrar y para conducir. Las rodillas rozan con el salpicadero y no se puede frenar adecuadamente. Y todo eso sin que el coche cuente con toda la equipación policial oficial.

La queja de los sindicatos de agentes pedía la retirada urgente de los vehículos, pero desde el Gobierno vasco la recomendación a los agentes es que calienten antes de entrar y que hagan ejercicios de estiramiento cada 20 o 30 minutos para evitar lesiones.

"Esto es una tomadura de pelo, pero a lo grande", ha declarado Roberto Seijo, del sindicato Er.N.E.

En la parte de atrás del vehículo, donde viajan los detenidos, es muy fácil golpearse la cabeza con la mampara. Los sindicatos se han reunido con la Inspección de Trabajo y representantes del Gobierno vasco.