El 18% de los españoles se va de vacaciones para evitar una boda o algún evento social

Además de las razones económicas, las principales razones de los españoles para evitar este tipo de eventos es que o nunca acaban bien, o que no soportamos a los invitados, o que el anfitrión no nos caiga del todo bien.

El 18% de los españoles decide irse de vacaciones para evitar así asistir a una boda, reunión familiar o evento social, según un estudio del buscador de vuelos y hoteles Jetcost.es, que concluye que este tipo de celebraciones son "la excusa perfecta" para irse al extranjero.

La encuesta forma parte de un estudio acerca de los motivos de viajar al extranjero de los europeos en el que participaron 3.000 personas mayores de edad. Entre los principales motivos para viajar fuera están las ganas de conocer un determinado país o ciudad (33%), la necesidad de un descanso del trabajo y del estrés diario (24%) o querer pasar tiempo con los seres queridos (19% por ciento). Sin embargo, en cuarto lugar, el 18% de los españoles reconocen que habían reservado sus vacaciones en el extranjero para evitar tener que ir a una reunión familiar, una boda o un acto social.

Entre esos casi dos de cada diez españoles que evitan las celebraciones familiares yéndose de vacaciones, las principales razones esgrimidas para hacerlo es no poder o querer hacer frente a los gastos que supone la asistencia; considerar que este tipo de eventos nunca acaban bien, no soportar a la mayoría de la gente que va a asistir; que no le caiga especialmente bien la persona que lo celebra o no conocer a la mayoría de la gente que va.

Además, según la encuesta de Jetcost, un 35% de los que habían decidido irse de vacaciones y no asistir a uno de estos eventos acabaron discutiendo con los que lo organizaban, en el 12% de los casos la discusión llegó a tal extremo que habían sido excluidos de próximas celebraciones. En cuanto a los resultados a nivel europeo, los españoles son los europeos que más se "escaquean" de reuniones familiares, bodas y eventos sociales, por delante de italianos (15%), portugueses (14%) y alemanes (12%).