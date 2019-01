Expulsan a una mujer de un vuelo después de que insultase a sus compañeros de asiento por tener sobrepeso

Una mujer ha sido expulsada de un vuelo después de insultar a los pasajeros que tenía al lado por tener sobrepeso . En un vídeo grabado por otra pasajera, se puede escuchar a la mujer diciendo que "no sabe cómo iba a aguantar porque la estaban aplastando" e incluso se levantó para buscar un asiento libre por el avión.

La tripulación de la aerolínea 'United Airlines' se ha visto obligada a expulsar a una mujer que viajaba en un vuelo de Las Vegas a Nueva Jersey por humillar a otros pasajeros por tener sobrepeso.

En un vídeo grabado por una de las pasajeras que compartían fila con la mujer, se puede ver como ésta está hablando por teléfono con alguien diciendo que no sabe como va a aguantar 4 horas porque "la estaban aplastando". Además, se atrevía a bromear con que "al menos la mantendrían caliente" con un pasajero con visible sobrepeso a su lado sin mediar en la escena.

En un momento dado la mujer se levanta para buscar un asiento libre por el avión mientras es increpada por el resto de pasajeros debido a su falta de educación y empatía: "Deberías estar avergonzada de ti misma, señora. Lo que estás haciendo es tan terrible, deberías avergonzarte de ti misma".

Norma Rodgers, pasajera de la que, junto a otro hombre, se quejaba la mujer porque aseguraba que no podía respirar ha grabado el vídeo para denunciar lo sucedido: "He estado volando regularmente para trabajar desde abril de 2002 y esta ha sido la primera vez que me ha pasado algo así".

Ante tal situación, la tripulación le pidió que abandonara el avión antes de que éste despegase.