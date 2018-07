Una empresa ofrece a sus trabajadores vacaciones extra para los que no fumen

La empresa de marketing Piala Inc ha decidido otorgar a sus trabajadores no fumadores una suculenta recompensa que quizá provoque que alguno se plantee dejar este mal hábito.

¿Cuánto tiempo útil pierden los trabajadores que fuman entre "pausita" y "pausita"? Aunque parezca que no, algo se pierde. Sin embargo, eso no es lo importante para la empresa de marketing Piala Inc.

En vez de "amonestar" o "controlar" los tiempos de descanso de los fumadores, la empresa ha decidido recompensar a lo que no lo hagan. Así, los trabajadores que no salgan "a fumar un piti" recibirán seis días extra de vacaciones al año, según informa The Telegraph.

Este nuevo sistema de recompensas fue establecido en septiembre y por ahora, al menos 30 de los 120 empleados de la compañía han solicitado esta gratitud, según completa el HuffPost.

"Confiamos en motivar a los trabajadores para que dejen de fumar a través de recompensas, en lugar de multas u otras medidas punitivas", asegura el portavoz de la compañía.