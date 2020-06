Omar Montes desvela un bombazo con Rosalía y canta 'Alocao' sin su "instrumento", el autotune

Pablo Motos recibía en el plató de El Hormiguero al cantante madrileño del barrio de Pan Bendito, que acaba de cumplir 32 años, algo que no dudó en celebrar con su familia y amigos al terminar la entrevista. Eso sí, sin cometer el mismo error que le llevó a ser tendencia en redes sociales, por asistir a una fiesta multitudinaria sin respetar las medidas de distanciamiento ni llevar mascarilla, hace apenas unos días. Algo de lo que el cantante se siente avergonzado y que no volverá a repetir.

"¿Vas a hacer a otra fiesta ilegal o te vas a portar bien?", le preguntaba Motos, a lo que respondía: "No la hice yo. Di una imagen horrorosa. Lo asumo y pido perdón. No pretendo ser referente de nada ni de nadie. No soy ejemplo de nada".

OMAR MONTES Y ROSALÍA, ¿COLABORACIÓN A LA VISTA?

.

Hace poco Rosalía compartía en su cuenta de Instagram un canción de Omar Montes, y el cantante aseguraba anoche que "el otro día" estuvo "hablando con ella", ¡y al parecer le comentó la posibilidad de hacer un tema juntos!

"Estamos viendo a ver si hacemos una cosilla", comentaba, añadiendo: "Poca gente me ha ayudado. Y si Rosalía se ofrece a hacer un remix conmigo es mayormente para echarme un cable. Es de valorar. Me encanta Rosalía y me encanta el talento de España. Tenemos que apoyarnos los de aquí. Rosalía es una grande. Me encanta. Le mando un beso desde aquí", comentaba Omar.

Omar Montes está colaborando con varios artistas como Nyno Vargas y su 'Hola, nena', con Ana Mena en 'Como el agua' o Juan Magán y PV Aparataje en 'Rueda remix', y no es la primera vez que se rumorea que podría intentar grabar algo con la española más internacional del panorama musical.

OMAR MONTES CANTA 'ALOCAO' SIN AUTOTUNE

.

Después de afirmar que "el autotune es un instrumento como la flauta o la guitarra", aseguraba a Motos que a él lo que le gusta "es tocar el autotune". Sin embargo, no ha tenido reparos en cantar su éxito 'Alocao' sin él, 'a capela':

¡Reto más que conseguido por parte de Omar Montes!, que ha defendido bien la canción sin apoyo alguno.

LOS CAPRICHOS 'CON ALTURA' DE OMAR MONTES

.

"¿Es verdad que te quieres comprar un avión?", le preguntaban, a lo que Omar Montes afirmaba entre risas que efectivamente quiere un avión privado para no depender del coche: "He mirado en el Wallapop porque dicen que tienen pocos kilómetros, pero no me fío". Deben de irle muy bien las cosas al cantante madrileño, porque sin perder el sentido del humor, aseguraba que desde 100.000 euros puedes conseguir uno de estos medios de transporte de lujo.

¿CUÁNTO DINERO LLEVA OMAR MONTES EN EL BOLSILLO?

.

Trancas y Barrancas no dudaron en preguntarle cuánto dinero suele llevar consigo en efectivo, a lo que el ganador de ‘Supervivientes 2019’ contestaba con su habitual forma de contar las cosas: "Lo justo. 4.000 o 5.000 eurillos. Imagina que paso por la tienda de Versace o de Gucci y si no llevas el dinero… ¡A ver qué haces!".

