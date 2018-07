Una mujer abre la puerta de emergencia de un avión y salta cuando acababa de aterrizar

El avión acababa de aterrizar y recorría la pista cuando la mujer abrió la puerta de emergencia y saltó . Los otros pasajeros que iban a bordo se alarmaron por este desconcertante hecho. A la mujer no se le ha acusado de ningún cargo.

El vuelo de United Airlines acababa de aterrizar en la ciudad de Houston desde Nueva Orleans, Estados Unidos. El avión recorría la pista para ir a la puerta de desembarque, cuando la mujer abrió la puerta de emergencia y saltó, según informó la portavoz de la aerolínea, Maddie King, a CNN. “Me di cuenta cuando la puerta se abrió de repente y una mujer salió a través de ella”, confesó el pasajero Hampton Friedman, que estaba sentado al otro lado del pasillo y publicó un vídeo corto. La mujer, que no ha sido identificada, no tiene lesiones graves y no ha sido acusada de ningún cargo.