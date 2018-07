La original idea de una madre para que sus hijos lean

En plena era digital; con tablets, móviles y ordenadores al alcance de los más pequeños, cada vez es más difícil que se interesen por la literatura y los libros.

Para remediar este problema, muchos padres se las han visto y deseado para que sus hijos lean y descubran el poder de las palabras. Sin embargo, puede que esto esté a punto de cambiar gracias al original (y efectivo) método de persuasión de una madre italiana.

"Hijos, la contraseña del wifi de esta semana será el color del vestido de Anna Karenina en el libro", dice la madre en una nota en la que subraya: "He dicho del libro, no de la película. Buena suerte".

Así, la madre no prohíbe a sus hijos el uso de Internet pero sí restringe su uso. No podrán acceder a la red wifi hasta que no hayan cumplido este particular "reto literario".

Tal y como cuenta en una página de Facebook, esta madre italiana cambia la contraseña del wifi de su casa cada semana. En la misma nota de esta semana les advierte: "He empezado a leer 'El conde de Montecristo'".