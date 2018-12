La pedida de matrimonio más surrealista: el anillo en el pene y sexo oral

El grupo de Facebook 'That's it. I am wedding shamming' es una comunidad donde sus miembros comparten historias y anécdotas curiosas sobre bodas, pedidas de mano, enlaces oficiales... Así, en sus páginas se acumulan cientos de historias surrealistas, insólitas, de esas que cuentan los cuñados en las cenas de Navidad porque le pasaron "a un amigo de un amigo".

Pues bien, aunque esta pedida de mano tuvo lugar en 2015, ha sido ahora cuando este grupo la ha rescatado del olvido y la ha viralizado. Se trata del post de una chica que cuenta cómo su novio le pidió una felación y, al meter la mano en su pantalón, se encontró un anillo de compromiso. Incluso adjunta una fotografía del anillo por si quedase alguna duda.

"Anoche me pidió que se la chupase", cuenta la novia. "Puse mi mano en su pene y esto es lo que saqué. Realmente es la bendición de mi vida, no pediría nada más. En una relación perfecta no quedas con un pringado, y si le haces una felación perfecta, le cocinas y no eres una zorra, puedes conseguir un diamante".