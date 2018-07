Una política británica asegura que "el agua nos está volviendo homosexuales"

Susan King, diputada del partido Liberal Demócrata británico, realizó un encuentro online con los votantes para el diario Shropshire Star que ha dejado perplejos a todos los que escucharon el “elaborado y estudiado” discurso de la política en temas de medio ambiente y homosexualidad.

¿Que qué tiene ver una cosa con otra? Pues mucho según Susan, y es que estamos “condenados” a volvernos homosexuales debido a la cantidad de “elementos tóxicos” que hay en el medio ambiente que liberan hormonas femeninas.

Para que lo veas más claro (o no) te citamos textualmente el surrealista discurso de esta diputada británica: "Creo que las influencias ambientales están afectando a la reproducción. Toda la polución está teniendo un efecto en nuestro ADN y nuestra población está cambiando y evolucionando. Hay muchas hormonas feminizadoras en el ambiente y eso es algo a tener en cuenta. Está afectando básicamente a la sexualidad de las personas. las personas tienen la libertad de interpretar cómo quieren vivir"

Por si tienes dudas sobre qué cosas del “ambiente” están “infectadas” por hormonas feminizadoras, Susan lo aclara aún más: "Los ftlataos, productos químicos que se usan para hacer plásticos, los juguetes los niños están afectados. Todo lo que llega al medio ambiente está interrumpiendo la forma en que la industrialización ha cambiado nuestras condiciones de vida. Hay residuos de todo tipo de hormonas feminizadoras en el suministro de agua que provienen de las farmacéuticas, etc. Y están afectando al género del pescado fresco"

Ante tal perplejidad, un usuario no pudo evitar preguntarle directamente a la británica si estaba afirmando que “beber agua nos vuelve homosexuales”. Y ojo a la respuesta porque no tiene desperdicio: "Sí, lo creo. He hecho muchas investigaciones sobre la calidad del agua, y ahí es donde adquirí mi experiencia política y mediática".

Así que ya sabes, beber agua te vuelve gay irremediablemente, no intentes huir. Cada vez que tengas sed estás a un paso más cerca de la homosexualidad.

Aunque la mayoría de los usuarios se han tomado este discurso a broma, la oposición no lo ha encontrado tan divertido, como por ejemplo el candidato laborista, Kuldip Sahota, que califica de inaceptable” que siguiera "que el suministro de agua está afectando a la sexualidad de las personas”.

Por otro lado, el propio partido de Susan se ha desmarcado de las declaraciones de la diputada y se está planteando que repita como candidata a liderar las elecciones.