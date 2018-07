Un político envía por error un correo electrónico con porno a cientos de personas

Andy Petrowski, político regional y concejal de Ontario, Canadá, envió por error una imagen pornográfica como adjunto de un correo electrónico masivo. El primer correo fue enviado desde la región canadiense del Niagara.

En esta zona se está construyendo un puente y el mail inicial trataba el tema, donde se comentaba lo agradable que era ver los retoques finales de la construcción. Petrowski respondió a ese correo:

“DEBEN DE HABER SIDO MILLONES DE DÓLARES POR LOS ARCOS FINANCIADOS POR LOS CONTRIBUYENTES, ¿SUPONGO QUE SON LAS MISMAS EN OTTAWA? TIENES RAZÓN, SÍ, TU HAS DICHO…. REDOBLE DE TAMBOR ‘PORMELAU’; ES UNA BROMA”.

Tras enviar este extraño mensaje, adjuntó la imagen de una mujer sentada en una silla completamente desnuda y con las piernas separadas.

Para más espectáculo, Petrowski envió el mensaje a 95 personas, entre ellas reporteros y cadenas de noticias muy importantes en Canadá.

Cuando la cadena de noticias NewsTalk1010 leyó el mensaje, no dudó en compartirlo en Twitter:

At 9am an Ontario politician will go into a meeting after porn was sent in a reply all email from his work account https://t.co/mL2mgkIdA4 pic.twitter.com/RLuD1XjUPd