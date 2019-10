El precioso gesto de un profesor para que esta niña con espina bífida pudiera ir de excursión

Un profesor de la Escuela Primaria Tully de Jeffersontown (Kentucky, Estados Unidos), es un héroe local al que las redes sociales han convertido en toda una estrella. Su iniciativa para ayudar a una joven con espina bífida a ir a una excursión con el resto de sus compañeros ha emocionado a muchos.

La joven Ryan King tiene solo 10 años y 38 cirugías a sus espaldas. La niña nació con espina bífida, una enfermedad congénita que causa malformación en la columna. Para la pequeña es extremadamente difícil desempeñar muchas de las actividades que realizan en su centro escolar, y salir de excursión se ha convertido en un problema, sobretodo si es al aire libre.

Sin embargo, un profesor de su escuela no quiso que la alumna se quedase sin la oportunidad de vivir las mismas experiencias que el resto de sus compañeros. Jim Freeman es maestro de la escuela de Ryan y aunque no es el tutor de la joven, quiso involucrarse para que la pequeña pudiese disfrutar de la excursión al río de Parque Estatal Falls of Ohio.

El mismo Freeman se ofreció voluntario para llevar a la pequeña Ryan a cuestas durante toda la caminata. Así la pequeña Ryan podría disfrutar de la naturaleza junto a sus compañeros de clase.

"Cuando ves a alguien que está dispuesto a hacer todo lo posible y agotarse físicamente para asegurarse de que tu hija está incluida en su colegio significa mucho. No lidias con esto todos los días", agradecen los padres de la pequeña.