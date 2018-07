Se le queda atascado el pene en un anillo y se lo quitan con alicates y un serrucho

Se que queda atrapado el pene en un anillo / Dewsbury / Jakchai Banyensakul

Hasta tres horas estuvieron los médicos intentando cortar el anillo que aprisionaba el pene de un tailandés de 30 años. Este tipo de anillo, conocido como cockring, se utiliza para prolongar la erección y en principio son muy seguros, pero al parecer el que utilizó el joven no estaba homologado.

Uno de los médicos comentó: "No sé si lo compró en una tienda o es algo que encontró en su garaje", según recoge The Mirror. Este tailandés no contó con el aumento lógico del pene durante la erección, y acabó en urgencias con una estampa más propia de Bricomanía que de un quirófano.

Tras probar métodos menos radicales, como lubricantes, los facultativos acabaron por “cortar por lo sano”. Alicates, sierra, destornilladores… Al final lograron liberar al joven gracia a unos alicates enormes con los que expandieron el diámetro del anillo. "Después le seguía doliendo, y estaba un poco avergonzado pero agradecido por poder usar su pene normalmente", comentaba el personal que asistió a la intervención. ¡Eso sí que era un anillo de compromiso!