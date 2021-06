Chris Martin se quiere llevar a Coldplay a la Luna

Está claro: Chris Martin quiere llevar la música adonde ningún grupo ha llegado antes. Al vocalista de Coldplay se ve que le apasiona el espacio exterior y, después de haber estrenado su último tema, Higher Power, emitiéndolo desde la Estación Espacial Internacional, ahora el próximo objetivo del cantante inglés es llevarse al grupo a tocar a la mismísima Luna.

Eso sí, hay un problema que a Martin no parece importarle: el sonido no se transmite a través del vacío del espacio. “Intentaríamos cualquier cosa dos veces. No me importa el ridículo, ya que solo digo lo que me parece auténtico. Eso es lo que todos tenemos que hacer”, comentó el vocalista en el The Zach Sang Show.

La influencia del espacio en los últimos trabajos de Coldplay es evidente, como se puede ver en el videoclip de Higher Power. Los elementos de estética futurista y cyberpunk vinieron a la mente de Martin viendo una película: "Una vez estaba viendo Star Wars y apareció la escena con la banda de la cantina. Yo estaba como: ‘Me pregunto cómo son los músicos en todo el universo’ Eso llevó a todo esto y ahora aquí estamos".

El nuevo disco de Coldplay, Music of the Spheres, aún no tiene fecha de estreno pero será casi con total seguridad este mismo año. La banda comunicó al mismo tiempo que el disco vendrá acompañado de gira mundial, por lo que pronto tendremos más noticias del grupo inglés y las fechas de sus conciertos.