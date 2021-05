Coldplay, Dua Lipa, The Weeknd, Pink... ¡Revive todas las actuaciones de los Brit Awards 2021!

La ceremonia de los Brit Awards 2021 se ha celebrado este año en mayo, dos meses después de su fecha habitual debido a la pandemia de coronavirus. Presentados por el humorista Jack Whitehall, la gran triunfadora de la noche ha sido Dua Lipa, que se ha llevado a casa los premios a Mejor artista femenina y Mejor álbum por Future Nostalgia.

Por su parte, Taylor Swift ha sido reconocida como Icono Global y ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la noche con un poderoso discurso.

Otros premiados han sido Little Mix (Mejor grupo), J Hus (Mejor artista masculino) o Arlo Parks (Mejor arista revelación).

Como siempre, las actuaciones musicales han sido una de las partes más llamativas de la ceremonia. Destacan las de Coldplay, que han presentado por primera vez en directo su nuevo single Higher Power; el medley de Dua Lipa que ha empezado en una recreación de la estación de metro de Charing Cross; o The Weeknd luciendo una nueva imagen en Save Your Tears, dejando atrás su look setentero con la icónica chaqueta roja por un estilismo mucho más oscuro.

A continuación puedes ver todas las actuaciones de los Brit Awards 2021:

Dua Lipa - Future Nostalgia Medley

Coldplay - Higher Power

The Weeknd - Save your tears

Rag'n'Bone Man y P!nk - Anywhere Away from Here

Olivia Rodrigo - Drivers license

Elton John and Years and Years - It's a Sin

Arlo Parks - Hope

Headie One - Edna Medley