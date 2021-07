Nirvana también lo logra: uno de sus temas alcanza los mil millones de streams

Han pasado ya 30 años desde que se publicó el disco más importante de la carrera de Nirvana, el Nevermind, pero a la banda de Kurt Cobain aún le queda recorrido. Ahora ha roto una barrera más: su tema Smell Like Teen Spirit ha sobrepasado los mil millones de reproducciones en Spotify.

Con esto, Nirvana accede a la lista Billions Club que lanzó hace unos días la plataforma junto a otros clásicos como Bohemian Rhapsody, Another one bites the dust o Don't stop me now de Queen, Wonderwall de Oasis, In the end de Linkin Park o Africa de Toto, algunas de las pocas canciones que tienen casi 20 años de antigüedad.

De esta forma, la icónica canción de la banda de Seattle iguala el logro que consiguió previamente en YouTube, plataforma en la que llegó a los mil millones de streams en 2019. Y ahora que Nirvana está en todo lo alto y que el reeditar discos se está poniendo de moda, el antiguo bajista de la banda Krist Novoselić comentó que "no descarta" una reedición del Nevermind. La cosa es... ¿quién sustituye a Cobain?

En la lista de grandes clásicos que están a punto de entrar en esta lista prestigiosa nos encontramos algunas como Sweet Child of Mine de Guns N' Roses, que lleva 975 millones de streams y parece que será la siguiente, y Back in Black de AC/DC que ya ha superado los 800 millones.