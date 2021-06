Spotify lanza su lista de los mil millones

Superar los mil millones de reproducciones no es algo que puedan hacer todos. En concreto, desde que existe Spotify, la plataforma aporta el dato de que solo 155 de los más de 35 millones de canciones han roto esa barrera. Y ahora la marca del círculo verde las ha englobado todas en una sola lista: la Billions Club List.

En esta lista de los mil millones (nota: en inglés billion es mil millones, no un billón) hay para todos: desde los más recientes como el Watermelon Sugar de Harry Styles, el Love Yourself de Justin Bieber o el Don't Start Now de Dua Lipa hasta clásicos como el Bohemian Rhapsody de Queen, el Lose Yourself de Eminem o el In the end de Linkin Park.

Lamentablemente ninguna canción española ha logrado aún romper ese muro, así que de momento nos quedamos sin representación. Las únicas canciones en castellano son Despacito, de Luis Fonsi y Me Rehúso, de Danny Ocean.

En el top de Spotify, ojo, tenemos auténticos monstruos: el Shape of you de Ed Sheeran, que está más cerca de los 3.000 millones que de los dos con esas 2.833, Blinding Lights de The Weeknd con 2.311 millones, Dance Monkey de Tones and I con 2.242, Rockstar de Post Malone y 21 Savage con 2.199 y One Dance de Drake, Wizkid y Kyla con 2.054.