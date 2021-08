Rita Ora presenta la versión en acústico de su último éxito, You For Me, con dj Sigala

La cantante británica Rita Ora no para de hacer cosas. Ahora ha sacado del horno una deliciosa versión del último temazo que compuso junto al dj Sigala, You For Me, y lo ha cantado en acústico con arreglos orquestales... y suena así de bien:

El propio dj inglés se ha encargado de la producción de este tema, de forma que todo encaja con la misma sencillez que en la canción original. Es un tema veraniego y contagioso, que transmite buen rollo desde el primer momento. En el vídeo original, además, se ve a Rita Ora con un equipo de natación sincronizada. Un espectáculo.

Ha sido precisamente Ora la que ha anunciado esta nueva versión. La inglesa está disfrutando de unas vacaciones en las islas Miconos, en Grecia, y ha aprovechado para publicar un tweet con el adelanto de la versión acústica de este You For Me. Recientemente se le ha visto también con su novio (ya oficial, parece), Taika Waititi.