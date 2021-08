Rita Ora y Taika Waititi se presentan como pareja tras sus fotos poliamorosas junto a Tessa Thompson

Hace meses que la cantante y el cineasta aparecen juntos, pero la relación no se había oficializado hasta que han aparecido juntos en el estreno de la película en la que actúa Waititi.

Se veía venir, pero ninguno de los dos soltaba prenda. La cantante Rita Ora y el director y actor Taika Waititi han confirmado su relación después de verse envueltos también en el escándalo de su relación con Tessa Thompson. La pareja ha acudido junta al estreno de la película Escuadrón Suicida en la que trabaja Waititi.

La participación del neozelandés en la cinta estuvo en peligro por ese escándalo con Thompson, ya que Disney consideró que las imágenes en las que se veía a los tres muy acaramelados van en contra de la imagen que se quiere transmitir de los trabajadores de la compañía, pese a tratarse algo de su vida privada. Incluso se estuvo hablando de un posible castigo para Waititi.

No sería la primera vez que Disney toma una decisión así. Ya lo hizo con Gina Carano, Cara Dune en la serie The Mandalorian, que fue despedida por escribir unos tuits apoyando a Donald Trump y la hipótesis de que se cometió fraude electoral. Con Waititi, de momento, no ha habido castigo. Aparte de su aparición en la nueva película de Escuadrón Suicida ya trabaja en su próxima cinta: una nueva versión de Flash.