El Señor de los Anillos está de vuelta, aunque, en esta ocasión, no estamos hablando ni de una película de Peter Jackson ni de la serie de Amazon Prime. Lamentablemente, tampoco se ha descubierto un capítulo perdido de J.R.R. Tolkien ni una historia expandida de Frodo, Sam, Aragorn y compañía. ¿Entonces cuál es la novedad? ¿Qué es eso de lo que todos están hablando en el ambiente de la fantasía? The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim es el nuevo y ambicioso proyecto de Warner Bros Animation. El largometraje animado será estrenado en cine y cuenta con un peso pesado como director, ya que se trata del mismísimo responsable de Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Kenji Kamayima.

Además, vale la pena mencionar los nombres detrás del guion, porque tampoco defraudan. ¿Habéis visto Cristal Oscuro: La era de la resistencia? La serie que sirve como precuela a la mítica película Cristal Oscuro (ambas, muy recomendables). El trabajo de Jeffrey Addiss y Will Matthews fue de sobresaliente y esperamos que cumplan las expectativas con este nuevo proyecto que coloca a los Rohirrim como grandes protagonista. Incluso, Philippa Boyens está como asesora oficial. No hay que olvidar que ella fue un pilar para Peter Jackson en El Señor de los Anillos, pero también en la adaptación de El hobbit.

Cine: El señor de los anillos II: Las dos torres // Atresplayer.com

¿De qué va La guerra de los Rohirrim?

La película nos contará la saga de Helm 'Mano de Martillo', el noveno rey de Rohan, una historia que transcurre en el pasado, más de 200 años antes de que Gandalf convoque a la comunidad del anillo. La precuela de El Señor de los Anillos está producida por Warner Bros, junto a New Line Cinemam, y pretende combatir, de algún modo, contra el proyecto que se trae Amazon entre manos aunque, de momento, "no se sabe la fecha de lanzamiento", nos cuenta Marta. La ventaja que tiene este producto animado es que conecta directamente con las historias y los personajes que hemos conocido a lo largo de las trilogías de Peter Jackson. De hecho aquí, podremos ver, como hemos avanzado, a Helm, un nombre que nos suena a todos por el famoso Abismo de Helm visto en Las Dos Torres.

Hobbit: un viaje inesperado // Agencias

La batalla por la Tierra Media entre Warner Bros y Amazon estallará más pronto que tarde. Veremos qué resultados ofrece La guerra de los Rohirrim y esperamos que la calidad de la animación, el diseño de personajes y, sobre todo, la historia estén a la altura del legado dejado por J.R.R. Tolkien y Peter Jackson.

¿Y la serie de Amazon Prime?

Pues, con el rodaje en marcha, se espera que el lanzamiento sea "a finales de este año o comienzos de 2022", concluye Marta.