¿Tenéis vértigo? ¿Os dan miedo las alturas? Ni se os ocurra seguir leyendo, porque lo que han hecho en Londres, además de espectacular, puede ser, especialmente, impactante para los más sensibles.

En la ciudad británica se ha construido una piscina muy particular. Se trata de una construcción flotante, con 15 metros de longitud a...¡35 metros de altura! ¿Cuál puede ser su nombre? ¡Sky Pool! Of course.

La piscina ha sido diseñada por HAL Architects y su localización, para ser precisos, está entre dos edificios de Embassy Gardens, en un barrio del suroeste de Londres que está siendo remodelado. La zona es conocida porque allí se encuentra la embajada de Estados Unidos.

Un proyecto que lleva años gestándose

En concreto, desde el año 2015, aseguran las fuentes británicas. Y, es que, construir una piscina que fuera transparente, en el aire, y con una capacidad de 148.000 litros de agua no es para hacerse de buenas a primera. La piscina está hecha de acrílico. Marta Lozano nos cuenta que: "además de soportar el peso del agua, también tiene que aguantar las rachas de viento y el balanceo de los edificios. Así que no es totalmente rígida y deja un espacio de seguridad con los edificios que permite que, si estos se mueven, la piscina se mantenga estable".

La estructura, que pesa 61 toneladas, pasó un verdadero periplo hasta llegar a Londres, ya que proviene de Colorado, en Estados Unidos y fue necesaria una grúa, de 750 toneladas, para llevar a cabo la tarea de colocarla, milimétricamente, entre dos edificios. La piscina estuvo tres semanas viajando hasta llegar a su destino.

Piscina exclusiva

Su uso queda limitado para los residentes y sus invitados. Habrá que esperar a que estas 'sky pool' se popularicen.