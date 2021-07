Harry Styles cancela su gira por Europa

El cantante suspende sus conciertos europeos pero no los que tenía previstos dar en Estados Unidos

De momento, habrá que seguir esperando una gira muy esperada para los seguidores de Harry Styles. La gira del músico británico, llamada Love On Tour, con la que iba a presentar su último trabajo de estudio, ha sido aplazado un año, como mínimo. El tour pasa a febrero de 2021, una fecha en la que sí disfrutaremos de su música, si la situación lo permite.

Harry Styles // Youtube

Otro dato que parece confirmado es la de la participación de King Princess, la artista que estaba invitada para abrir el show en España y que parece que seguirá cuando se retome la gira por el país.

Marta nos comenta que la cancelación solo se confirma para Europa dada la situación actual, pero no para Estados Unidos, "donde su tour empezará el próximo 4 de septiembre y viajará por el país comenzando en Las Vegas y acabando en Los Ángeles".

La gira que no será

La cancelación de los conciertos es una auténtica pena, ya que se trataba de una gira que iba a pasar por la capital española. Marta nos revela los detalles de una gira que ya sabemos que no tendrá lugar: "Íbamos a poder verle en directo en el Wizink Center de Madrid pero hace semanas que ese concierto aparece como ‘reprogramado’ y de momento no se sabe qué pasará con las personas que ya habían comprado sus entradas para verle".

Por otro lado, "Harry Styles admite estar haciendo todo lo posible por volver a Europa pero, de momento, no lo ve viable. Para no acabar de una forma tan negativa dejadme añadir que no todo son malas noticias porque el artista ha dicho que ya tiene nueva música preparada".