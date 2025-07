CON JUANMA ROMERO EN 'ME PONES'

Álvaro: "A mi hija le encanta el helado más raro, turrón con queso roquefort"

Juanma Romero habla con Álvaro, oyente de Me Pones en Valladolid, que nos cuenta en directo que su hija siempre se pide el helado más raro posible: una mezcla de turrón con queso roquefort. "La verdad es que ni los colores pegan: uno es marroncito y el otro es verdecito", bromea. Para entender esta fusión, su hija Daniela nos explica por qué le gusta: "Desde bien pequeña, mi helado favorito era el turrón. Un día, mi madre me dio a probar el suyo de queso, y me gustó tanto que decidí mezclarlos". ¡Escucha la anécdota completa dándole al play!