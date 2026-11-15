Consejos para saber si una persona es de fiar solo por su manera de escribir

Claudia , una oyente de Me Pones en Madrid, aprendió grafología de adolescente a través de unos cursos concedidos por la policía. Allí aprendió "mucho de la gente por cómo escribe". Por eso, Juanma Romero y Marta Lozano le han preguntado por consejos para analizar a una persona. ¡Escucha su clase magistral completa!

"Cuando la gente escribe muy a la izquierda, es porque tiene un trauma que no ha podido olvidar. Si escribe en mayúsculas, es porque no quiere que nadie sepa cómo es", ha respondido Claudia. Y no: escribir para abajo no significa estar triste.

Además, es muy importante que la letra sea natural. "Si la gente conoce tus intenciones, intenta impostar la letra o hacerla más bonita. Eso no vale porque ya no sería su verdadera identidad", ha explicado.