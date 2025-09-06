Juanma Romero inaugura la nueva temporada de 'Me Pones' recordando el primer programa de 2009 con una oyente

¡Juanma Romero y Marta Lozano dan por iniciada la nueva temporada de Me Pones! El presentador y la productora han puesto fin a sus vacaciones para volver a reunirse con los oyentes de Europa FM, con los que hablan sobre un tema al día mientras suenan tus éxitos de hoy y tus favoritas de siempre.

En el primer programa de la temporada, Juanma Romero ha preguntado a los oyentes de Me Pones por las mejores anécdotas de su verano. Patri, desde Salamanca, le ha contado que el mejor momento de sus vacaciones fue vivir el primer baño de su hijo: "Fue muy bonito ponerle el pequeño bañador, muy gracioso".

Aparte de explicarnos ese tierno momento, Patri también ha querido recordar junto a Juanma Romero la primera vez que escuchó Me Pones, que precisamente fue el primer programa que se emitió el 1 de mayo de 2009. "Yo seguía Me Pones y recuerdo perfectamente estar escuchándolo y oírte. Estaba yo trabajando en mi primer trabajo", ha contado la oyente.

Juanma Romero: "Gracias por dejarnos entrar un ratito en tu vida cada fin de semana"

"Me hace mucha ilusión que estuvieses en ese primer programa y que hayas estado en el primer programa de la nueva temporada 2025-2026", ha respondido Juanma Romero, que poco después también ha querido dirigirse a todos sus oyentes.

"Me parece flipante que haya gente 17 años aguantándome. Gracias a todos los que estáis desde el principio, a todos los que os habéis pasado alguna vez y a todos los que vendréis. Hayas venido antes o después, me da igual. Gracias por dejarnos entrar un ratito en tu vida cada fin de semana", ha dicho el presentador de Me Pones.

¡Escucha Me Pones los sábados y domingos de 10:00 a 14:00 en Europa FM!