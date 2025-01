CON JUANMA ROMERO

Mereces fue feliz de pequeña con dos sacos de arena: "El mejor regalo y el más barato"

Esta noche llegan los Reyes Magos y Juanma Romero no podía preguntar otra cosa a los oyentes de Me Pones que no fuera por los mejores regalos que han recibido. El de Mercedes, desde Granada, le dejó con la boca abierta cuando era pequeñita y se hinchó a jugar con unas montañas de arena situadas en su calle por las reformas de una vecina. "Se acabó de la obra, y entonces ya no había arena. Me puse supertriste y me enfadé. Y ese año, los Reyes me trajeron dos sacos de arena", relata con nostalgia. ¡Dale al play y escucha la historia completa!