EN 'ME PONES' CON IVÁN INFANTE

¿Qué es el premio Truño de Oro? Carmina explica el curioso concurso de su familia

La familia de Carmina, oyente de Me Pones, celebra un concurso de tapas cada 24 de diciembre que esconde un curioso premio... Se trata del Truño de Oro: "Es una mierda dorada muy bonita que viene acompañada de una libreta. Quien lo gana, tiene que ir apuntando durante todo el año las cagadas familiares que hemos hecho. Y se lo lleva el que haya hecho la cagada más grande del año", le explica a Iván Infante. ¡No te pierdas la anécdota completa!