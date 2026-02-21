EN 'ME PONES' CON JUANMA ROMERO

Quería decir "soy nueva" y se presentó ante su jefa como "soy fresca"

Tania, una oyente de Me Pones en Barcelona de origen búlgaro, vivió un momento muy incómodo delante de su jefa por traducir una frase de manera literal. "Llevaba poco tiempo en España y empecé a trabajar en una empresa. En la cena de Navidad, teníamos que presentarnos. Yo sabía inglés y, traduciendo 'I'm fresh', quería decir: 'Soy muy nueva'. Me levanté delante de todos y dije: 'Soy muy fresca aún en la empresa...'. Todo el mundo empezó a reírse y no entendía por qué. Luego me lo explicaron", le explica a Juanma Romero. ¡No te pierdas su anécdota completa!