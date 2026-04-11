EN 'ME PONES' CON JUANMA ROMERO

Si vas a la Luna, lleva pan: "En todas las guerras, la gente ha sobrevivido con un poco de pan y agua"

Carolina, una oyente de Me Pones, confiesa que su novio Jesús se llevaría pan si tuviera que viajar a la Luna. "Mata por el pan, de todo tipo. Pan con todo. Estaba a dieta, pero se la ha tenido que saltar porque no había manera de que no comiera pan", dice. Así lo confirma el propio Jesús: "De toda la vida de Dios, en todas las guerras la gente ha sobrevivido con un poco de pan y agua. El pan siempre tiene que ir debajo del brazo", le cuenta a Juanma Romero. ¡Escucha su conversación!