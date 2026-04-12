EN 'ME PONES' CON JUANMA ROMERO

Las ventajas de hacer mudanza: "No hay nada mejor que tirar, limpiar, sanear..."

Álvaro, un oyente de Me Pones en Sevilla con diez mudanzas a sus espaldas, habla con Juanma Romero sobre las ventajas de cambiar de hogar. "Las mudanzas tienen muchas virtudes. La primera es que mudar es cambio, y el cambio es para bien. Es buen síntoma. La segunda: el desapego. No hay nada mejor que tirar, limpiar, sanear... ¡Aire, Juanma, aire! Además, la mudanza pone a juego la verdadera amistad", dice. ¡Escucha su conversación completa!