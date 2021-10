Patricia Ramírez, psicóloga: "Plantearse elegir carrera en función de las salidas laborales es un gran error"

Patricia Ramírez, más conocida como Patri Psicóloga, fue también una adolescente insegura. "Necesitaba ser salvada porque todos los adolescentes andamos un poco perdidos", confiesa en Buscando vocaciones, el proyecto de Atresmedia Radio y la Universidad Europea para ayudar a los jóvenes a orientar su futuro laboral.

Ella no tenía muy claro qué estudiar, pero tuvo la suerte de cruzarse en el camino con una profesora que le sirvió de inspiración. "Una mujer con gran dulzura y mucha capacidad de escucha. Cuando te escuchaba, no te juzgaba", recuerda la especialista que no dudó en preguntarle qué había estudiado para seguir sus pasos.

María José, su profesora de filología, se había especializado en psicología y de ahí la elección de Patricia Ramírez.

Una cuestión de vocación, no de salidas profesionales

Patri Psicóloga no recibió el apoyo de sus padres. Su madre quería que estudiase Derecho porque tenía más salidas, pero ella siguió con su plan.

"Plantearse elegir carrera en función de las salidas profesionales es un gran error", insiste: "Hay que hacerlo en función de lo que a uno le gusta, para lo que uno tiene talento. Porque cuando uno se dedica a algo que le gusta, también saca su lado creativo".

La importancia de la psicología

Patricia Ramírez celebra que hoy la imagen de la Psicología haya cambiado, aunque haya sido necesario una pandemia mundial para que eso pasase.

"Nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la salud mental y el bienestar emocional para cada uno de nosotros", dice sobre lo vivido en estos casi dos años, y celebra que la salud mental ocupe cada vez más espacio en medios de comunicación y redes sociales: "Ahora vemos al psicólogo o psicóloga como una persona que nos ayuda a que vivamos una vida más plena, no como una persona que trata grandes enfermedades mentales".

El tiempo ha demostrado que "necesitamos tener cerca de nosotros un psicólogo que nos ayude a tener esas herramientas que permitan tomar decisiones, salir de nuestra zona de confort, gestionar emociones, aprender a vivir en pareja, aprender a educar a nuestros hijos con serenidad... Herramientas sencillas que yo llamo psicología de la vida cotidiana".

De esas herramientas ha ido llenando sus redes sociales en los últimos años, recibiendo a cambio el agradecimiento de sus seguidores. "Es una carrera muy gratificante. La volvería elegir mil veces".