Las barbas tupidas acumulan tantos gérmenes como la tapa del inodoro

Según un estudio publicado en la revista científica Anaesthesia, las barbas tupidas acumulan alrededor de 20.000 bacterias. Ese punto del cuerpo sería entorno propicio para acumular bacterias, incluso en aquellos hombres que se cuidan la barba y se lavan regularmente la cara.

El microbiólogo John Golobic va más allá y asegura que "las bacterias de algunas barbas son similares a las que se pueden encontrar en la materia fecal".

El estudio fue realizado colocando mascarillas a personas afeitadas y personas con barba para comprobar la diferencia de bacterias entre unos y otros. Los hombresafeitados tenían muchas menos que los tan de moda 'barbudos'.

Bajo el nombre 'Beards are as dirty as toilets', el estudio de los laboratorios Quest Diagnostics concluye que "si hubiera muestras similares en la red de agua, tendría que cerrarse para su desinfección".